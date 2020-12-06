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Kocasinan’da sevimli küçük dostlara yem ve mama takviyesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.12.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine mama ve yem bırakıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine mama ve yem bırakıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.
Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarda toplumun her kesiminden destek gördüklerini, bunun da kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında besleme noktalarına yem ve mama takviyesini artırdık. Amacımız; bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar ayrıca Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.
Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin büyük takdirini kazanıyor.

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