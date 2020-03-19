Kocasinan’da tüm kamu kurumları dezenfekte edildi

Kocasinan Belediyesi, kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Bizim öncelik verdiğimiz en önemli konu insan sağlığıdır.” dedi.

“Sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti özellikle bu dönemde artırarak sürdürüyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla etkin bir şekilde çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek; “2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan ‘Cami Temizleme Ekibi’, 2016 yılı birinci döneminde hayata geçirilen ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’ ve 2018 yılında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları toplam 820 okul servisinin dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bulunduğumuz süreçte ise çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkartarak, hizmetlerimizi daha yaygın hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını kapsamında Kocasinan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak adına yoğun olarak kullanılan alanlar başta olmak üzere bölgede bulunan tüm kamu kurumlarının hijyen temizliği yaparak, dezenfekte etti. Periyodik aralıklarla devam eden çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı ortamlar sunulması hedefleniyor. Bu doğrultuda Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 161 okul, 246 cami ve 22 Aile Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Polis Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binaları; Atölye, Fidanlık, Muhtarlıklar, Kırsal İşler Müdürlüğü Şefliği, Kocasinan Akademi sosyal tesisleri, Kocasinan Şimşekspor Kulübü, Kocasinan Spor Kulübü, Aile Sağlığı Merkezleri, Erkilet 112 Acil Merkezi, Devlet Hastanesi Acil Servisi, Bağkur ve SGK Binası, Valilik, Postaneler, Kaymakamlık, Vergi Dairesi, Tüik, Oran Kalkınma Ajansı, Tarım Kredi Kooperatifi, Sosyal Hizmetler, Beyazşehir Çocuk Esirgeme Yurdu, 12. Hava Üssü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ahmet Baldöktü Yetim Kız Yurdu, Havaalanı, Devlet Demiryolları İdari Binası ve Tren Garı ile Siyasi Parti Binaları dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

