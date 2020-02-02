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Kocasinan’da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti.

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri de okullarda kar temizliği çalışması yaparak, öğrenciler için daha güvenli bir ortam hazırladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde okullarda virüse bağlı hastalıkların ortaya çıkmasının önüne geçtiklerini söyledi.
“Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerine dikkati çekerek; “4 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi Projesi’yle, okullarda fiziki temizliğin yanında hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemini kullanarak okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da bu gayretimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 82 ilköğretim okulunda; lavabo ve tuvaletler gibi sıhhi mekanların temizliğini titiz bir şekilde yapan ekipler, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasıyla özellikle zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eğitim-öğretim yılının 2. döneminde öğrencilere daha sağlıklı bir ortam hazırlamış oldu. Ayrıca okullara ulaşımın sağlandığı cadde ve sokaklar ile okul bahçelerini temizleyen Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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