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Kocasinan’da tüm partilerin binaları dezenfekte edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm partilerin binalarını dezenfekte etti.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm partilerin binalarını dezenfekte etti. Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim öncelik verdiğimiz en önemli konu insan sağlığıdır” dedi.
Toplumun sağlığını ilgilendiren konularda çok hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti özellikle bu dönemde artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi her şartta hemşehrilerimin hizmetindeyiz. Özellikle rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı Aile Sağlık Merkezleri, eczaneler, camiler, okullar, marketler, kuaförler, berberler, parti binaları, pazar yerleri ve diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışma alanımızı genişlettik. Toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz.”
Kocasinan Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında olayın ilk duyulduğu andan itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ve her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

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Melikgazi
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Kocasinan
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