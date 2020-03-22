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Kocasinan’da tüm tedbirler en üst seviyede

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise belediye girişlerinde termal kameralı önlem aldı.

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovıd-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise belediye girişlerinde termal kameralı önlem aldı. Önlem amaçlı tedbirleri artırdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışından hareketle ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik vizyonuyla çalıştıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bunun için vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu önlemlerle birlikte tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış virüslere karşı etkili olan dezenfekten ilaçları ile belirlenen program dahilinde Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Her şey vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir.” ifadelerini kullandı.
Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar belediye girişlerinde ‘Temizlik elde başlar’ tasarımıyla dikkat çeken otomatik cihazlarla ellerini dezenfekte ederek, ardından termal kameralardan geçerek binaya giriyor. Kocasinan Belediyesi’ne bağlı ekipler son olarak dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı; 2 bin 301 adet WC ve lavabo, 18 adet banka şubesi, 129 adet eczane olmak üzere kamu binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti ve çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

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