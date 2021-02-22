Kocasinan’da vergi borcu olmayanlar Tapu Sicil Müdürlüğü’nde işlemlerini yapabilecek

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ilçe sınırları içinde bulunan taşınmazlara ait beyan değeri olan ve vergi borcu olmayan vatandaşların belediyeye gelmesine gerek kalmadan Tapu Sicil Müdürlüğü’nde işlemlerini yapabilecek. Tapu Sicil Müdürlüğü ile sistemi entegre eden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, uygulamayla vatandaşlara tapuda büyük kolaylık sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ilkleri yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojiyi hizmet sektöründe en hızlı ve verimli kullanabilmek amacıyla belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini söyledi.

Vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik alt yapının bulunduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Teknoloji yenilikleri yakından takip ediyor ve uygulamaları hayata geçirerek vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Ayrıca yeni uygulamamızla ise işlem sürecini hızlandırıyoruz. Uygulamayla hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha iyi hizmet etmek içindir” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Günümüz teknolojisini yakından takip ederek, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz.” diye sözlerini noktaladı.

Öte yandan teknolojik yeniliklerde öncü belediye olan Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü işbirliğiyle vatandaşa daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için hayata geçirdiği uygulamayla vatandaşlara tapuda büyük kolaylıklar sağlıyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ile sistemi entegre eden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, ilçe sınırları içinde bulunan taşınmazlara ait beyan değeri olan ve vergi borcu olmayan vatandaşların belediyeye gelmesine gerek kalmayacak. Uygulama sayesinde vatandaşlar, işlemlerini daha hızlı ve zaman kaybı yaşamadan yapabilecek. Beyan değeri olmayan veya vergi borcu bulunan mükellefler ise Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

