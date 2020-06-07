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Kocasinan’da yenilenen Ihlamur Köprüsü için 24 saat çalışma

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin en işlek köprülerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Ihlamur Köprüsü’nde gece gündüz demeden yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin en işlek köprülerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Ihlamur Köprüsü’nde gece gündüz demeden yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni haliyle uzun bir süre hizmet verecek olan köprüyü 10 gün gibi kısa bir sürede trafiğe açmayı planladıkları söyledi.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri’nin Ihlamur Köprüsü’nde gerçekleştirdiği freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde, yapılacak olan çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak, köprüyü yeniden vatandaşların hizmetine sunacaklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ulaşımını, daha modern ve daha güvenli yollarda sağlayabilmeleri için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekerek, “Kıymetli hemşehrilerim, Ihlamur Köprüsü’nün yenileme çalışmalarına başladık. Uzun bir süredir Kayseri’mize ve Kocasinan’ımıza hizmet veren köprümüzün ihtiyaç duyulan yenileme ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde trafiğe açmayı planlıyoruz. Uzun yıllardır yoğun bir şekilde ulaşım hizmeti veren Ihlamur Köprüsü, yapısal yenilikler ardından vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Bu noktada alternatif yolları kullanan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar bölgenin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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