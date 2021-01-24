Kocasinan’daki okullarda öğrenciler, sağlıkla büyüyor

Kocasinan Belediyesi, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yüz yüze eğitime başlayan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı nesiller için 2016 yılından beri yürüttüğümüz hijyen ve temizlik çalışmalarının pandemi ile mücadelede ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Özellikle yıllardır edinmiş olduğumuz bu tecrübeyi sahalarda uyguluyoruz.” dedi.

“Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temizlik, belediyelerin önemli işlerden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak temizliğe ilaveten 2016 yılından beri yürütmüş olduğumuz hijyen temizliği, pandemi ile mücadele ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle 2016 yılından beri edinmiş olduğumuz tecrübeyi, bu süreçte sahalarda uyguluyoruz. Okullarda başlatmış olduğumuz bu hijyen temizliğini bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olduğu kamu alanları başta olmak üzere her alanda gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullara kavuşmaya başladığı bugünlerde, okullardaki hijyen temizliği en önemli işlerimizden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak bölgemizdeki okulların hijyen ve fiziki temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmayla çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun olarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulları dezenfekte edip, hijyen temizliği yaptı.

