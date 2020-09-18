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Kocasinan’ın parklarında koronavirüs önlemi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 ay süreyle kapatılan çocuk oyun alanlarında oyun gruplarını önlem amaçlı söktü.

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 ay süreyle kapatılan çocuk oyun alanlarında oyun gruplarını önlem amaçlı söktü. Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı çocuklar, mutlu yarınlar için çalışıyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı bir şekilde tekrardan parklarda oynaması adına ekiplerimizi seferber ettik.” dedi.
Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, tekrar bu güzelliklerle çocukları buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerinden biri olan Kayseri’nin daha tedbirli olması gerekiyor. Tüm önlemlere hassasiyetle yaklaşmamız lazım. Tedbir almak bizim elimizde. Herkesin özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım. Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarında, sağlığı koruyan organik ürünleri ve çevreci sistemi kullanıyoruz. Bu sayede doğaya zarar vermeden oyun gruplarını temizleyip hijyeni sağlıyor, ekolojik dengeyi de koruyoruz. Bu süreçte özellikle sıcak hava ile birlikte oluşabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı da elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için olduğunu unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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