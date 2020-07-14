YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan’ın Yavuz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

Kocasinan’ın Yavuz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor.

Kocasinan Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor. Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yavuz Mahallesi’nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştirdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda gerçekleşen ihaleye 4 firma katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, ihalenin Yavuz Mahallesi için somut adımların başlangıcı olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini vurguladı. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Kentsel dönüşümle ilgili Yavuz Mahalle’mizde ilk adımı attık. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan’da daha modern binalar inşa ediliyor. Çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor.”
Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesi kapsamında toplam 20 daire (3+1), 6 daire (2+1) ve 175 bin Türk Lirası ile en yüksek teklifi veren Borsa Halıcılık firması oldu. Kocasinan Belediyesi, ayrıca15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılan Zümrüt Mahallesi’nde bulunan sosyal konut arsasının satışından 8 milyon 100 bin Türk Lirası gelir elde etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:18
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.