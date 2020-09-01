YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Kocasını öldüren kadın tutuklandı

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi.Olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy’de meydana geldi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy’de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayın validesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır’ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ç. ve annesi F.S. göz jandarma ekiplerince altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölü
Ordu’da traktör devrildi: 1 ölü
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Uşak Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş Vali Erden’i Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.