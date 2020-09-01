Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy’de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayın validesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır’ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ç. ve annesi F.S. göz jandarma ekiplerince altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

