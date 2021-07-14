Kocasını öldüren sanığa, yeniden görülen davada 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Başkentte 4 yıl önce kocasını öldüren sanık Hülya Tüncer'e takdiri indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma karının ardından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Tüncer ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, akıl sağlığıyla ilgili yeniden alınan kapsamlı rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Duruşmada, çiftin olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 çocuğu da tanık olarak dinlendi. Çocuklar, babalarının annelerine sürekli şiddet uyguladığını ve annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık Tüncer de cinayeti kasten işlemediğini söyleyerek lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Tüncer'in avukatı da müvekkilinin cinayeti, sistematik şiddet karşısında bir çıkış yolu olarak işlediğini, bu nedenle eylemin meşru müdafaa sayılması gerektiğini ifade etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre sanığa, "eşi kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezası veren mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- İstinaf kararı bozmuştu

İddianameye göre Hülya Tüncer, 21 Ağustos 2017'de tartıştığı eşi Sedat Tüncer'e 5 el ateş ederek öldürmüştü.

Sanık Tüncer, 15 Aralık 2018'de karara bağlanan davada 20 yıl hapisle cezalandırmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığın akıl sağılığı ve cezai ehliyeti konusunda kapsamlı rapor alınmadığı ve indirim hükümlerinin eksik uygulandığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

