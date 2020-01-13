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  4. Kocaspir: "Bizi ayakta tutacak tek şey sevgi ve barış dilidir"

Kocaspir: "Bizi ayakta tutacak tek şey sevgi ve barış dilidir"

ADANA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’da sevgi ve barış dilinin hakim olduğu bir dönem olmasını dileyerek, "Bizi ayakta tutacak tek şey sevgi ve barış dilidir" dedi.Başkan Kocaispir, Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’da sevgi ve barış dilinin hakim olduğu bir dönem olmasını dileyerek, "Bizi ayakta tutacak tek şey sevgi ve barış dilidir" dedi.
Başkan Kocaispir, Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin toplumu doğru haber ve bilgiye ulaşması noktasında çok büyük emekleri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ’’Hepimizin doğru ve gerçek bilgiye ihtiyacı var. Bu anlamda gazeteciler kamu görevi yapıyorlar. Toplumları olgulardan ziyade algıların yönettiği bir dönemdeyiz. O yüzden gazetecilerin toplumun doğru algı ile bilgiye ulaşması, yönlendirmesi açısından çok ehemmiyetli bir görevi vardır’’ diye konuştu.
Kısır çekişmelerin kimseye yarar sağlamadığını belirten Başkan Kocaispir, ’’30 Mart seçimlerinden sonra başlayan yeni bir siyasi iklim var. Ben siyaset dilinin değişebileceğini düşünen bir kardeşinizim. Bunun zor olduğunu biliyorum. Artık Adana’da pozitif ve gerçek gündemler üzerinden geleceğe bakmak durumundayız. Kısır çekişmeler Adana’ya bir fayda sağlamıyor. İnsanlar artık eserleriyle konuşmalı. Kavga siyasetinin kavga üslubunun bu topluma bir fayda sağlamadığının farkındayız. Zaman çok çabuk gelip geçiyor. Geriye dönüp baktığımızda kimler geldi, kimler gitti. Yapılan güzel işler ve güzel sözler aklımızda kaldı. Yeni dönemde hakim olmasını istediğim barış dilinin her dönemde destekçilerinin de sizler olması gerektiğini düşünüyorum. Gazeteciler objektif yaklaşımları sonuna kadar ortaya koymalıdırlar. Siyasetçilere, toplumu yöneten kamu idarecilerine pozitif yönde istikamet çizen bir yaklaşımda olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu manada Adana’da toplumun faydasına olan şeylerde farklı siyasi görüşlerden olsak bile bir araya gelebilmeliyiz. Bunu hep beraber başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda bir özeleştiri yapalım. Belli bir dönemden beri sosyal, kültürel ve ekonomik alanda negatif bir seyir izliyoruz. Bu öz eleştiriden hepimiz nasibini almalıdır. Öz eleştiri insanı başarıya ve doğruya götürür. Adana’da şehri yöneten herkesin, siyasetçilerimiz ve gazetecilerimizin hepimizin katkılarıyla sevgi ve barış dilinin hakim olduğu bir dönem olmasını diliyorum. Bizi ayakta tutacak tek şey sevgi ve barış dilidir. Gazetecilerimizin yaptığı iyi ve güzel şeylerde her zaman yanınızda olacağımızın bilinmesini istiyorum’’ diye konuştu.
Düzenlenen yemeğe Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, yazılı ve görsel basın imtiyaz sahipleri, çalışan gazetecilerin yanı sıra Basın İlan Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mustafa Keleş, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz katıldı.

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