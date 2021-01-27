KoçDigital'in stok yönetimi projesi Fit120, Koçtaş'ın stok zamanını 50 gün azalttı

- "Türkiye ekonomisi için yeni açılımlar sağlayabildiğimizi bir kez daha kanıtladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş'ın dijital dönüşüm projelerinde birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş, hayata geçirdiği vizyoner projelerle perakende sektörünün dijital dönüşümüne de öncülük ediyor. Koçtaş ile gerçekleştirdiğimiz uçtan uca stok yönetimi projesi, dünya standartlarında performans sonuçlarına ulaştı. İş ortağımız olan Boston Consulting Group (BCG), Koçtaş ve KoçDigital'in hayata geçirdiği bu projenin dünya standartlarında bir çalışma olduğunu açıklıkla ifade ediyor. Günümüzün hızlı tüketim döngüsü içinde iyi bir stok yönetimi, perakendenin kritik başarı göstergelerinden birini oluşturuyor.

Pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi müşteri deneyimini üst seviyede tutmanın en önemli parçalarından biri de müşterinin almak istediği ürünlerin stokta bulunması oldu. Bunu sağlamak için ise kapsamlı ve kesintisiz bir tedarik zinciri yönetimi oldukça kritikleşti. KoçDigital, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dinamik ve esnek ürün yönetimi, her yönüyle ürün döngüsüne etki eden ve şirket genelinde ciddi bir stok yönetimi farkındalığı oluşturan Koçtaş projesi ile önemli bir mesafe aldı. KoçDigital'in bu alanda parmakla gösterilecek bir ileri analitik projesine imza atması çok uzun yıllar perakende kültürünü hazmetmiş bir iş topluluğunun üyesi olarak bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Koçtaş ile birlikte geliştirdiğimiz bu proje, dijitalleşme yolundaki diğer perakende şirketleri için ilham kaynağı olacak. Dünya standartlarında projeler hayata geçirerek Türkiye ekonomisi için yeni açılımlar sağlayabildiğimizi bir kez daha kanıtladık."