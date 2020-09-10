Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de “ İş Dünyası” programında pandemi sonrası Türkiye ve Gaziantep piyasalarının ve ekonomisinin son durumunu değerlendirdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de Hande Berktan’ın sunumuyla canlı yayınlanan, İş Dünyası programında piyasaları ve ekonomiyi değerlendirdi.

Programa Skype üzerinden canlı olarak bağlanan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi sanayi, üretim ve ihracat alanında da bölgenin ve Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini, önümüzdeki dönemlerde yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve global pazarlarda etkin pazarlanması için dernek olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

Ekonomi değerlendirmesi yapan Koçer, “TÜİK’in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarına bakacak olursak Türkiye genelinde haziran ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler en zor dönemlerde bile ülkemiz açısından umut verici bir gelişme olduğunu gösteriyor. Reelde bu oranlar istediğimiz seviyede değil ama olağanüstü yaşanan bu süreçte devletimizin işten çıkarma yasağını getirmesiyle yine de verilerin olumlu olduğunu düşüyorum. Bölgemizde de son yıllarda olumsuz gelişmeler olmasına rağmen şehrimiz ve bölgemiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. 2019 yılında Gaziantep’in 7,5 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. Türkiye’de en çok ihracat yapan 6. il konumundayız. 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Gaziantep bu süreçte durmadan üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Şuan organize sanayi bölgemizde yatırımlarımız hız kazanmış şekilde, hedeflerimiz arasında ise savunma sanayisini Gaziantep’e kazandırmak var. Şehrimizin bu yönde ki çalışmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda sanayi alt yapımız çok müsait ve 155 tane kalemde imalat yapıyoruz. Pandemi sürecinde de gördük ki, Gaziantep sağlık ve gıda alanında üretim üssü oldu. Türkiye’nin güvenini kazanan şehrimiz, üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi” ifadelerini kullandı.

İhracatta dijitalin öneminden bahseden Cihan Koçer, “Gaziantep’in çok fazla dinamiği ve zenginliği bulunmaktadır. Şehrimiz hem sanayi şehri, hem turizm şehri, hem kültür, hem de gastronomi şehridir. Covid-19’ün etkileriyle şuan düzenlenecek olan şehrimizin tarihini ve önemini yansıtan festivaller bu sene dijital ortamda düzenlenecek. Bizler bu süreçte teknolojiden faydalanarak hem üyelerimize, hem şehrimizde ki girişimcilere, hem de Gaziantep’ten ürün almak isteyenlere dijital ağ üzerinden teşvik etmeye, farkındalığı arttırmaya ve E-İhracatın öneminden bahsetmeye önem veriyoruz” dedi.

Gaziantep’in ekonomisi, kültürü, sanayisi için dernek olarak kazandıracakları projeler hakkında açıklamalarda bulunan Koçer, “Gaziantep için değer ve fark oluşturan, şehrin kültürü ve ekonomisine katkı sağlamayı amaç edinen derneğimiz, projeleriyle içinde bulunduğumuz sorunlara sırt çevirmeyip ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine katkı sağlamaya ve bölgede yeni potansiyel oluşturmaya destek vermektedir. Pandemi sürecinde de yeni projelerimizle şehrimize ivme kazandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



