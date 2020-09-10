YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de “ İş Dünyası” programında pandemi sonrası Türkiye ve Gaziantep piyasalarının ve ekonomisinin son durumunu değerlendirdi.Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de Hande Berktan’ın sunumuyla canlı yayınlanan, İş Dünyası programında piyasaları ve ekonomiyi değerlendirdi.Programa Skype üzerinden canlı olarak bağlanan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi sanayi, üretim ve ihracat alanında da bölgenin ve Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini, önümüzdeki dönemlerde yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve global pazarlarda etkin pazarlanması için dernek olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.Ekonomi değerlendirmesi yapan Koçer, “TÜİK’in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarına bakacak olursak Türkiye genelinde haziran ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de “ İş Dünyası” programında pandemi sonrası Türkiye ve Gaziantep piyasalarının ve ekonomisinin son durumunu değerlendirdi.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Bloomberg HT’de Hande Berktan’ın sunumuyla canlı yayınlanan, İş Dünyası programında piyasaları ve ekonomiyi değerlendirdi.
Programa Skype üzerinden canlı olarak bağlanan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi sanayi, üretim ve ihracat alanında da bölgenin ve Türkiye’nin lokomotifi haline geldiğini, önümüzdeki dönemlerde yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve global pazarlarda etkin pazarlanması için dernek olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.
Ekonomi değerlendirmesi yapan Koçer, “TÜİK’in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarına bakacak olursak Türkiye genelinde haziran ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler en zor dönemlerde bile ülkemiz açısından umut verici bir gelişme olduğunu gösteriyor. Reelde bu oranlar istediğimiz seviyede değil ama olağanüstü yaşanan bu süreçte devletimizin işten çıkarma yasağını getirmesiyle yine de verilerin olumlu olduğunu düşüyorum. Bölgemizde de son yıllarda olumsuz gelişmeler olmasına rağmen şehrimiz ve bölgemiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. 2019 yılında Gaziantep’in 7,5 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. Türkiye’de en çok ihracat yapan 6. il konumundayız. 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Gaziantep bu süreçte durmadan üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Şuan organize sanayi bölgemizde yatırımlarımız hız kazanmış şekilde, hedeflerimiz arasında ise savunma sanayisini Gaziantep’e kazandırmak var. Şehrimizin bu yönde ki çalışmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda sanayi alt yapımız çok müsait ve 155 tane kalemde imalat yapıyoruz. Pandemi sürecinde de gördük ki, Gaziantep sağlık ve gıda alanında üretim üssü oldu. Türkiye’nin güvenini kazanan şehrimiz, üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi” ifadelerini kullandı.
İhracatta dijitalin öneminden bahseden Cihan Koçer, “Gaziantep’in çok fazla dinamiği ve zenginliği bulunmaktadır. Şehrimiz hem sanayi şehri, hem turizm şehri, hem kültür, hem de gastronomi şehridir. Covid-19’ün etkileriyle şuan düzenlenecek olan şehrimizin tarihini ve önemini yansıtan festivaller bu sene dijital ortamda düzenlenecek. Bizler bu süreçte teknolojiden faydalanarak hem üyelerimize, hem şehrimizde ki girişimcilere, hem de Gaziantep’ten ürün almak isteyenlere dijital ağ üzerinden teşvik etmeye, farkındalığı arttırmaya ve E-İhracatın öneminden bahsetmeye önem veriyoruz” dedi.
Gaziantep’in ekonomisi, kültürü, sanayisi için dernek olarak kazandıracakları projeler hakkında açıklamalarda bulunan Koçer, “Gaziantep için değer ve fark oluşturan, şehrin kültürü ve ekonomisine katkı sağlamayı amaç edinen derneğimiz, projeleriyle içinde bulunduğumuz sorunlara sırt çevirmeyip ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine katkı sağlamaya ve bölgede yeni potansiyel oluşturmaya destek vermektedir. Pandemi sürecinde de yeni projelerimizle şehrimize ivme kazandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Söke’de otomobil şarampole uçtu
Söke’de otomobil şarampole uçtu

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:33
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Ege Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep’te polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep’te polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.