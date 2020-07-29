YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Koçibey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Koçibey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

VAN HABERLERİ  | 29.07.2020 16:25 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçesinin önemli caddelerinden biri olan Koçibey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koçibey Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan çalışma kapsamında yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu.

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçesinin önemli caddelerinden biri olan Koçibey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koçibey Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan çalışma kapsamında yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu. Başkan Vekili Aslan, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Caddede düzenleme çalışmalarının sona gelindiği belirtildi.

“Koçibey Caddesi yeni çehresine kavuşuyor”
İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Van şehir merkezinin önemli noktalarından olan Koçibey Caddesi’nde trafik akışı ile ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce Vali Mithatbey Mahallesi Koçibey Caddesi’nde çalışmalar 2 bölge şeklinde başlamıştı. Çalışmalar ile 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startı verilirken, 3 buçuk metre genişliğinde 2 metrelik orta refüj, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği geniş kaldırımlar ile 5 buçuk metrelik bölünmüş yol yapılması planlandı. Yine bu caddede araçlar için cepler, yol işaretleme ve levha planları, araç pak engelleyiciler ile aydınlatma elemanları yer alacak.

Başkan Vekili Aslan, çalışmaları yerinde inceledi
Koçibey Caddesi’ndeki bakım, onarım, yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan, “Bugün Koçibey Caddesi’nin rehabilitasyonu diye adlandırabileceğimiz asfalt yenileme, kaldırım yenileme ve ışıklandırma çalışması için buraya geldik. Buranın bir kısmını hem trafikten arındırmak hem de gelişigüzel park sorunun çözmek için tek şerit haline getirdik ve buraya cepler yaptık. Caddenin daha alt kısmına ise çift şerit şeklinde ilimize yakışır bir cadde hüviyetine kavuşturduk. Çok kısa sürede bu çalışmanın bitmesini hedefliyoruz. Sokaklarımızla beraber Koçibey Caddemizin yaklaşık 2 kilometrelik asfalt bakımı ve kaldırım işi var. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili firma yetkilileri çok yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Buradaki keşmekeşin bertaraf edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim şu an yaptığım tespitlerde, yerinde gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar devam ediyor. Diğer birimlerimizle koordineli şekilde vatandaşlarımızı da sık sık bilgilendirerek umarım istediğimiz amaca ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Vekili Aslan’a, Fen İşleri Müdürü Sait Uçar da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Van Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
04:59
Öğle
12:18
İkindi
16:09
Akşam
19:27
Yatsı
20:59

Van Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Atabay Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Yeni Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Arvas: “Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın”

Arvas: “Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.