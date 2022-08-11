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KoçSavunma'dan mavi sulara "Akıllı Temizlik"

11.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KoçSavunma Yönetici Direktörü Mehmet Hakan Öktem: - "KoçSavunma, Smartium Clean ile savunma sanayinde kazandığı bilgi birikimini sivil alanlarda kullanırken robotik ve otonomi alanında da çalışmalarını derinleştirme fırsatı buluyor"

İSTANBUL (AA) - KoçSavunma (Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ), denizlerin temizliği için önemli bir inovasyona imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KoçSavunma Ar-Ge’sinin yenilikçi yaklaşımı ve “temiz denizler” hedefiyle geliştirilen Smartium Clean, akıllı teknolojisiyle kolay kullanım olanağı sunuyor.

Smartium Clean denizlerdeki çöpü kolayca toplayabilen ürün hem uzaktan kumandalı hem de otonom çalışabiliyor. Ürün, denizlerdeki çöplerin etkisiyle artan ve müsilaj sorunu nedeniyle daha da görünür olan kirliliğe çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Ürün özellikle marina, koy, plaj, göl/gölet gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Fikir aşamasından itibaren Setur Marinas ile birlikte geliştirilen ve ilk olarak Türkiye genelindeki Setur marinalarda hizmete sunulan Smartium Clean, yüzergezer çöplerin toplanmasını sağlayan akıllı teknolojisi ile dikkati çekiyor.

Deniz temizliğinden sorumlu kurum ve kuruluşların operasyon süreçlerini hızlandıran ürün, temizlik maliyetlerini azaltan gelişmiş özellikler sunuyor. Biriken çöpleri uzaktan kumandalı ya da otonom olarak temizleyebilen Smartium Clean, ülkemizdeki bu amaç için tasarlanan ilk insansız su üstü aracı olarak öne çıkıyor.

- "Deniz suyu tahlili" özelliği çok yakında

Smartium Clean, amaca göre özelleştirilebilen yüzer bir platform olarak geliştirildi. Smartium teknolojisi, deniz ve göl gibi su alanlarına kolayca uyum sağlayabilecek şekilde donatıldı. Ürün, mevcut su yüzeyindeki atıkları toplama, temizleme özelliklerinin yanı sıra önümüzdeki günlerde deniz suyu tahlili gibi farklı amaçlar için de kullanılabilecek.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ilgili su alanlarında, su kalitesi izleme, akustik görüntüleme gibi çıkacak farklı ihtiyaçları karşılayacak, modüler gelişime açık mimarisi ile ihtiyaca özel çözümler sunacak.

Kendi bataryasıyla çalışan ve su alanlarına temiz enerjiyle ulaşan Smartium Clean, fosil yakıtların kullanılmadığı koruma altındaki temiz su alanları için de kolaylık sağlıyor. Ürünün akıllı kamerası temizlik sırasında görsel destek sağlarken tüm operasyonun sorunsuzca yönetilebilmesine olanak sağlıyor.

Özellikle temizlik operasyonunu yürüten kurum ya da kuruluşlar Smartium Clean’i sınırlı insan kaynağı ile verimli bir şekilde kullanabiliyor. Aracın kullanıcı dostu operatör paneli, tüm operasyonu bir kişinin yürütebileceği gelişmiş özellikleriyle minimum sürede en fazla çöpü toplamaya olanak veriyor.

- Temiz ve güvenli denizler için

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSavunma Yönetici Direktörü Mehmet Hakan Öktem, KoçSavunma’nın en yeni teknolojileri ürünleştirme konusunda güçlü Ar-Ge’siyle ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek, “KoçSavunma olarak ‘temiz ve güvenli denizler’ hedefimizi Smartium Clean ile bir adım ileriye taşıyoruz. Yaratıcı ve yenilikçi özellikleriyle Smartium Clean, ilk etapta Türkiye genelindeki Setur marinalarında hizmete sunuldu. Ülke güvenliği ve savunma için ileri teknolojiler geliştiren KoçSavunma ekibimiz, Smartium Clean gibi inovasyon rasyosu yüksek ürünlerle bu amaca katkı vermeyi sürdürüyor. KoçSavunma, Smartium Clean ile savunma sanayinde kazandığı bilgi birikimini sivil alanlarda kullanırken robotik ve otonomi alanında da çalışmalarını derinleştirme fırsatı buluyor.” ifadelerini kullandı.

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