KoçSistem ve Oracle’dan güvenli bulut için Türkiye’de Oracle Exadata Cloud@Customer iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dinamik sektörlerine 77 yıldır yenilikçi teknoloji çözümleri sunan KoçSistem, Oracle “Hosting Service Provider” (Barındırma Hizmet Sağlayıcısı) olarak kurumlara Oracle Exadata Cloud@Customer çözümünü sunan ilk bilişim şirketleri arasında yerini aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, kurumlar, Oracle Exadata Cloud@Customer’ı, kendi veri merkezlerinde doğrudan konumlayabilecekleri gibi teknolojiyi KoçSistem’den yönetilen hizmet olarak da alabilecek. Ek olarak KoçSistem’in sunduğu yönetilen hizmet avantajlarından da eş zamanlı olarak faydalanabilecekler.

Oracle Exadata Cloud@Customer, kendi verisini genel bulut (public cloud) ortamına taşımak istemeyen kurumlar için “ödediğin kadar bulut kullanımı” modeli ile verilerin yerinde bakımı ve güvenlik standartları ile ilgili tüm koşulları sağlıyor.

Kullanıcılar, yoğun kullanım anları için donanımlara yatırım yapmak yerine KoçSistem’in bulut hizmetleri ile sadece ihtiyaç duydukları kadar kapasiteyi kullanabiliyor ve bu kapasiteyi hizmet süresince ihtiyaçları doğrultusunda artırıp azaltabiliyorlar. Bu sayede şirketler, donanım maliyetlerini azaltırken ihtiyaç duydukları kapasite ve Oracle lisanslarına “kullandığın kadar öde” modeli ile erişebiliyorlar.

KoçSistem, bulut teknolojilerinde deneyimli kadroları ile Oracle Exadata Cloud@Customer müşterilerinin hedeflediği veri altyapılarını kendi oluşturabildiği gibi ihtiyaç durumunda uygulamaların ve veritabanlarının uçtan uca yönetimini de yapabiliyor. KoçSistem, donanım katmanında ölçeklendirme, altyapı ve veritabanı uzmanlığında üst seviye hizmet kalite güvencesi (SLA), hibrit bulut desteği, kaynak güncelleme, konsolidasyon, taşıma (migration) gibi konularda hızlı operasyon ve uçtan uca hizmet gibi çeşitli olanaklarla Oracle Exadata Cloud@Customer’ı sunuyor.

KoçSistem’in bulut teknolojilerinde ve yönetilen hizmetlerdeki bilgi birikimi Oracle Exadata Cloud@Customer’ın gücü ile birleştiğinde müşterilere, Oracle veritabanlarının üst düzeyde çalışabilirlik ve yüksek performans ortamını sunuyor. Bu sayede Oracle Exadata Cloud@Customer müşterileri; kurumsal verilerini, güvenli ortamda ve bulut ekonomisinin tüm esnekliğini kullanarak en uygun maliyetlerle yönetilmesine katkı sağlıyor.

Oracle Exadata Cloud@Customer’ı Türkiye’de sigorta, perakende, üretim, hizmet ve lojistik başta olmak üzere tüm sektörlere sunan KoçSistem, bulut teknolojilerinde ve yönetilen hizmetlerdeki kapsamlı bilgi birikimi ile kurumların verilerini en iyi şekilde geliştirme ve değerlendirme imkânı sağlarken kurumların geniş ölçekli BT modernizasyonuna da destek olacak.

Bu çözüm ile markalar, yüksek performans ile verimliliğini yükseltme, çevikliğini artırma ve müşterilerine yönelik inovasyonu güçlendirmek gibi rekabetçi konularda öne çıkma imkanı elde edebilecek. Oracle Exadata Cloud@Customer, müşterilerin veri güvenliğini sağlarken aynı zaman maliyet yönetimini esnek bir şekilde gerçekleştirmelerine imkân verecek.

