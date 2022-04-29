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Koçtaş, Isparta’da ilk mağazasını açtı

29.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş, Isparta’da ilk mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Modern perakendecilik anlayışı ile tasarlanan Koçtaş’ın büyük formatlı mağazası, şehir merkezinde Ispartalılara hizmet verecek.

Koçtaş açıklamasına göre, firma büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara vermeden devam ediyor. 47 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş Isparta’daki ilk mağazasında, modern perakendecilik anlayışının tüm olanaklarını tüketicilerin hizmetine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, Koçtaş’ın şehirdeki ilk mağazasını açmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarımızla toplam 47 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Isparta’da ilk mağazamızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ulaştığımız 216 Koçtaş Fix, 44 büyük formatlı olmak üzere toplam 260 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Koçtaş 2023 yılında 550 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı hedefliyor. Koçtaş bugün, Türkiye geneline yayılan mağazaları ve alanında uzman binlerce çalışanıyla sektöre yön veren, on binlerce ürün seçeneği ve sunduğu hizmetlerle tüketicinin kalbinde taht kuran, varlık amacı yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve güzelleştirmek olan lider bir marka konumda bulunuyor.

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