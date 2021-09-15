YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor

Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor

15.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, öğrencilerin rahatça çalışabilmek ve kendine zaman ayırmak için ihtiyaç duyacağı tüm çözüm önerilerini ve ürünleri bir arada sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, genç ve çocuk odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa, masa lambalarından saklama kutularına kadar birçok mobilya ve aksesuarla evlerde düzeni değiştirerek daha verimli çalışma ortamları oluşturmayı mümkün kılıyor.

Koçtaş uzmanları, çalışma masalarının gün ışığından faydalanılacak şekilde konumlandırılmasını ve gerekli durumlarda masa aydınlatmalarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Kitap, defter ya da diğer ihtiyaçların yanı başında olmasını isteyenlere raflı çalışma masaları öneriliyor. Çalışma lambası seçiminde gövdesi veya başlığı ayarlanabilir masa lambaları öne çıkıyor.

Uzmanlar, çalışma odasında ya da sadece masanın olduğu duvarda odaklanmayı kolaylaştıran renklerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ders çalışılacak alanın ve çalışma masasının her zaman düzenli olması önerilirken, düzeni sağlamak için kitaplık, raf ve saklama kutularının kullanılabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyorAmpute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.