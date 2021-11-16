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Koçtaş Sakarya'da 6'ncı mağazasını açtı

16.11.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş Sakarya'da 6'ncı mağazasını açtı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, "Fix" adını verdiği mahalleli formatıyla Türkiye'nin dört bir yanında mağaza açılışlarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Geyve ilçesinde açtığı yeni mağaza ile şehirdeki Koçtaş Fix mağaza sayısı 5'e yükseldi. Büyük formatlı mağazasıyla Koçtaş'ın Sakarya'daki toplam mağaza sayısı ise 6 oldu.

Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, Sakarya'da yeni Koçtaş Fix mağazasını hizmete açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olan Sakarya'da mağaza sayısını artırmaya devam ettiklerini bildiren Dağlı, "Türkiye'de yaygınlaşma ve mağazalaşma stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde şehirdeki mağaza sayımızı daha da yukarı taşıyarak bölgede büyüme yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, açmış olduğumuz mağazalarımızda özellikle bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel çalışan istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlı, Koçtaş Fix mağazalarında en çok satan 5 bin ürünün yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Koçtaş Fix mağazalarımızda müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine kadar 70 bini aşkın ürünü ister evlerine ister ücretsiz nakliye imkanıyla en yakın mağazamıza teslim edebiliyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımızla perakende müşterilerimizin acil ve temel ihtiyaçlarını kendi mahallelerinde kolaylıkla karşılarken, usta müşterilerimizin de tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözüm noktası olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler konusunda müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz."

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