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Koçtaş Yaşayan Evler Podcast Serisi'ne yeni konsept

07.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşayan Evler Podcast Serisi’nin ev turu konseptinin 3. bölüm konuğu yaşam stilini ev dekorasyonuna da yansıtan Umut Eker olacak

İSTANBUL(AA) - Koçtaş’ın podcast platformlarında yayınlanan ‘Yaşayan Evler Podcast Serisi’ne ev turu konsepti eklendi.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, konsept kapsamında, birbirinden farklı evler ziyaret edilerek, evlerin ilham verici hikayelerine yer veriliyor.

Pelin Olgun’un sunumuyla yayınlanan ilk bölümde Akasya Asıltürkmen, İstanbul Kalamış’ta bulunan ferah evini gezdirdi ve dekorasyonda önem verdiği detayları paylaştı. Ev turunun ardından Pelin Olgun ve Akasya Asıltürkmen; ev dekorasyonu, ev yaşamı, çocuklu evde yaşam gibi birçok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İkinci bölümde ise 75’ten fazla ülkeyi gezen Mehmet Genç’in (Rotasız Seyyah) Samsun’daki Karadeniz manzaralı evine konuk olundu. Pelin Olgun’un sunumuyla gerçekleştirilen keyifli sohbette Mehmet Genç, dünyayı dolaşan bir gezgin olarak ev hayatını hiçbir şeye değişmediğini ifade etti.

Yaşayan Evler Podcast Serisi’nin ev turu konseptinin 3. bölüm konuğu ise yaşam stilini ev dekorasyonuna da yansıtan Umut Eker olacak.

Yeni konseptin tüm bölümlerini izlemek için Koçtaş’ın YouTube sayfası, dinlemek için ise Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts gibi podcast platformları takip edilebiliyor.

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