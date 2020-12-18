Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde 2 ödüle birden layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu kategorisinde "Ustabilir" uygulaması ile birincilik ödülünün, "Self-Servis Cepte Ödeme" platformu ile ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ustabilir uygulaması daha önce de pazarlama teknolojilerinin en başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği "MarTech Awards"da "Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde ödüllendirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın, 2018 yılı içerisinde hayata geçirdikleri "Ustabilir" mobil uygulaması sayesinde evinde yaptıracağı tadilat için güvenilir bir usta ihtiyacı duyanlar ile ustalar arasında tamamen ücretsiz bir köprü oluşturduklarını ifade etti.

- "Ustabilir uygulamamızda 10 bine yakın usta bulunuyor"