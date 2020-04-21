YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Koçtaş'tan evden çalışmayı kolaylaştıracak ipuçları

Koçtaş'tan evden çalışmayı kolaylaştıracak ipuçları

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koçtaş, ofis ortamındaki verimli çalışma düzenini evlerinde kurmak isteyenler için ilham veren birçok güzel fikir önerisinin yanı sıra her tarza ve ihtiyaca uygun yüzlerce ürün seçeneği sunuyor - Koçtaş Ticari Grup’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer: - "Salgın süreci öncesindeki gibi yoğun olarak İstanbul, Ankara, İzmir’den sipariş alıyoruz. Ancak mağazalarımızın geçici bir süre kapanmasıyla birlikte özellikle Adana, Konya, Gaziantep gibi illerimizde online satış büyüme yüzdesi, ilk 3 büyükşehre oranla daha fazla arttı"

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, ofis ortamındaki verimli çalışma düzenini evlerinde kurmak isteyenler için ilham veren birçok güzel fikir önerisinin yanı sıra her tarza ve ihtiyaca uygun yüzlerce ürün seçeneği sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, kendisi veya ailesi için evde düzenli ve zevkine göre bir çalışma ortamı oluşturmak isteyenler, bunu yaparken sağlığına da önem verenler, aradıkları en uygun çalışma sandalyesi, çalışma masası, aydınlatma, saklama kutusu ile kahve molaları için küçük ev aletlerine en uygun fiyatlarla Koçtaş'tan ulaşabiliyor.

Evlerde verimli bir çalışma alanı oluşturmak için dizüstü bilgisayar ve diğer malzemeler için yeterli genişlikte ve kullanışlı bir çalışma masası ile boyu ayarlanabilir, ergonomik bir çalışma sandalyesi seçimi büyük önem taşıyor.

İdeal ölçü açısından sandalyenin; oturulan çalışma masasının, göğüs kafesi ile bel arasında kalması gerekiyor. Bu nedenle Koçtaş uzmanları, çalışma sandalyesi tercihi yaparken boyu ayarlanabilir ürünlerin seçilmesini özellikle tavsiye ediyor.

Çalışma ortamının; ekran ışığına maruz kalmaktan dolayı yaşanabilecek göz yorgunluğu gibi şikayetlerin oluşmasına engel olacak masa lambaları, lambader, abajur gibi aydınlatma seçenekleri ile tamamlanması öneriliyor.

Düzenli bir çalışma ortamı, odaklanmayı artırarak çalışma motivasyonunu yükseltiyor. Kitaplıkların yanı sıra doküman düzenleyiciler ve saklama kutuları ile çalışma alanında düzen sağlanabiliyor.

- "Çalışma masaları, çalışma sandalyeleri, masa lambaları, kitaplıklara ilgi arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Ticari Grup’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer, son dönemde evden çalışma sistemine geçilmesi nedeniyle evlerde verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışma masaları, çalışma sandalyeleri, masa lambaları, kitaplıklar gibi ürün gruplarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ürün gruplarındaki satışlar, karantina dönemi öncesine göre yüzde 120 arttı. Ayrıca, evlerde geçirilen vaktin artmaya başlaması ile birlikte çay ve kahve gibi küçük ev aletleri, mini fırın ve mikrodalga satışlarında da artış gözlemliyoruz. Hava nemlendirici ve klima gibi kapalı ortamlarda hava sirkülasyonunu sağlayan ürünler de oldukça rağbet görüyor. Salgın süreci öncesindeki gibi yoğun olarak İstanbul, Ankara, İzmir'den sipariş alıyoruz. Ancak mağazalarımızın geçici bir süre kapanmasıyla birlikte özellikle Adana, Konya, Gaziantep gibi illerimizde online satış büyüme yüzdesi, ilk 3 büyükşehre oranla daha fazla arttı."

Kesimer, evden çalışmayı kolaylaştıracak verimli bir çalışma ortamı oluşturmak isteyenlere, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret etmelerini önerdiklerini aktardı.

Bu dönemde müşterilerinin ihtiyacı olabilecek binlerce ürünü hijyen kurallarına uygun olarak 7/24 kendilerine ulaştırmayı sürdüreceklerini bildiren Kesimer, "Ayıca, danışmak istenen bir ürün veya konu olursa Koçtaş'ın uzman çalışanları, 0 850 209 50 50 Koçtaş Çözüm Merkezi aracılığıyla müşterilerimize alışverişlerinde ya da küçük tamirat işlerinde yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Koçtaş

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

Başkan Beyoğlu’ndan korona virüsü yenen çocuklara sürpriz

Başkan Beyoğlu’ndan korona virüsü yenen çocuklara sürpriz

Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.