Koçtaş'tan evden çalışmayı kolaylaştıracak ipuçları

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, ofis ortamındaki verimli çalışma düzenini evlerinde kurmak isteyenler için ilham veren birçok güzel fikir önerisinin yanı sıra her tarza ve ihtiyaca uygun yüzlerce ürün seçeneği sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, kendisi veya ailesi için evde düzenli ve zevkine göre bir çalışma ortamı oluşturmak isteyenler, bunu yaparken sağlığına da önem verenler, aradıkları en uygun çalışma sandalyesi, çalışma masası, aydınlatma, saklama kutusu ile kahve molaları için küçük ev aletlerine en uygun fiyatlarla Koçtaş'tan ulaşabiliyor.

Evlerde verimli bir çalışma alanı oluşturmak için dizüstü bilgisayar ve diğer malzemeler için yeterli genişlikte ve kullanışlı bir çalışma masası ile boyu ayarlanabilir, ergonomik bir çalışma sandalyesi seçimi büyük önem taşıyor.

İdeal ölçü açısından sandalyenin; oturulan çalışma masasının, göğüs kafesi ile bel arasında kalması gerekiyor. Bu nedenle Koçtaş uzmanları, çalışma sandalyesi tercihi yaparken boyu ayarlanabilir ürünlerin seçilmesini özellikle tavsiye ediyor.