YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler

Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler

22.04.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçtaş'tan evini kendisi boyamak isteyenler için öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, bahar aylarıyla birlikte artması nedeniyle evlerini yenilemek için duvar boyamanın püf noktalarını sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, boyama işlemine başlamadan önce iç cephe boyası, geçiş astarı, rulo ve kestirme fırçası, maskeleme bandı, boya karıştırıcı, boya tavası, hışır örtü gibi gerekli olan malzemelerin hazırlanması gerekiyor.

Koçtaş uzmanları süpürgelik, kapı kasaları, priz ve anahtar gibi boya gelmesi istenmeyen yerlere maskeleme bandı yapıştırılmasını tavsiye ediyor. Onarılması gereken duvarlar alçı ya da macunla spatula yardımıyla düzeltilebiliyor.

Duvar istenilen renge boyanmadan önce mevcut zeminden daha koyu bir renk kullanmak için renk geçiş astarıyla bir kat atılması gerekiyor. Astar boyanın duvarı daha iyi tutmasını, daha uzun süre dayanmasını ve eski boyanın daha kolay kapanmasına yardımcı oluyor.

Koçtaş uzmanları kullanmaya başlamadan önce boyanın üzerindeki talimatların uygulanmasını öneriyor. Hem geçiş astarında hem de boyada kullanılan marka ve ürüne göre kuruma süresi değişebiliyor. Astar kuruduktan sonra boyanın hazırlık aşamasına geçiliyor. Astar ve boyama işlemine kestirme fırçasıyla kenar ve köşeleri boyayarak başlanması uygun görülüyor.

Rulo fırçanın yukarından aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilerek uygulanması, ilk kat tamamen kuruduktan sonra kusurlu yerlerin düzeltilmesi ve boyanın renginin oturması için ikinci kat boya uygulanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandıİstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Kader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurduKader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurdu

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:57
Yatsı
21:25
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İlaç almadan önce iki kere düşünün!

İlaç almadan önce iki kere düşünün!

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.