Koçtaş'tan teraslar için rahat dekorasyon önerileri

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, terasta ev rahatlığı yaşamak isteyenler için farklı öneriler sunuyor.
Koçtaş açıklamasına göre, birkaç dekoratif dokunuşla terasını şık ve kullanışlı bir alana dönüştürmek isteyenler aradıkları fikir önerilerine Yaşayan Evler Blog'dan, tüm ihtiyaçlarına ise Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşabiliyor.
Zemin ve teras dekorasyonunda aydınlatmalara, şemsiyelerden salıncaklara kadar uygun fiyatlı, şık görünümlü ve rahat öneriler sunuluyor.
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