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“Koku” filminin yönetmeni ve başrol oyuncusundan Başkan Güder’e ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 23.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Malatyalı Yasin Çetin’in yaptığı “Koku” adlı filmin başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de oynayan Yunus Emre Yıldırımer, Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.Malatyalı Yönetmen Yasin Çetin ile birlikte Başkan Güder’i ziyaret eden oyuncu Yunus Emre Yıldırım, Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.

“Koku” filminin yönetmeni ve başrol oyuncusundan Başkan Güder’e ziyaret

Yönetmenliğini Malatyalı Yasin Çetin’in yaptığı “Koku” adlı filmin başrol oyuncusu olan ve aynı zamanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de oynayan Yunus Emre Yıldırımer, Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.
Malatyalı Yönetmen Yasin Çetin ile birlikte Başkan Güder’i ziyaret eden oyuncu Yunus Emre Yıldırım, Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, “Malatya gerçekten güzide bir şehir. Ben yıllarca Diyarbakır’da yaşadım, burayı da çok iyi biliyorum. Yıllar geçtikçe daha da gelişmiş, güzelleşmiş. Belediye binamız çok güzel olmuş. Çok güzel ağırlanıyoruz, her şey çok güzel. Filmimiz de çok güzel olacak“ dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Yunus Emre beyi ve arkadaşlarını belediyemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Zaten Yunus Emre beyi televizyondan sürekli izliyoruz. Milletimizin gönlüne taht kurmuş kahramanlardan bir tanesi. Özellikle çocuklarımız kendilerine örnek olarak alıyorlar. Güzel şeyler katıyorlar ülkemize, değer katıyorlar. Özellikle sinema konusunda ülkemiz hakikaten önemli mesafe kat etti. Yurt dışındaki başka ülkelerde Türk filmlerine rağbet var, beğeni ile izleniyor. Malatya’mızda da bir filmin çekimini yapıyorlar. Uzun metrajlı olan ‘Koku’ filminin çekimleri devam ediyor. Malatya’mızın güzelliklerini ortaya çıkarmak, Türkiye’mizin güzelliklerini dünyaya açma adına güzel hizmetler olacak diye düşünüyorum. Kendilerini Malatya’mızda ve belediyemizde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduk. İnşallah kendileri de Malatya’mızdan gittikten sonra sık sık Malatya’dan bahsederler. Özellikle oynadığı dizide de Çakırbeyli ailesi olarak Malatya’yı orada da gündeme taşırlar” ifadelerini kullandı.

“Koku” filminin yönetmeni ve başrol oyuncusundan Başkan Güder’e ziyaret

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