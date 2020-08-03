YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor

Koku ve kirliliği bitirecek proje bu ay tamamlanıyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Manda Çayı’nın İzmir Körfezi ile buluştuğu bölgede, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor.

Manda Çayı’nın İzmir Körfezi ile buluştuğu bölgede, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriliyor. Çalışma kapsamında önce dere tabanında biriken çamur tabakası temizleniyor, ardından zemin, kaya dolgu ve betonla kaplanıyor. Temiz su akışını sağlamak içinse sirkülasyon pompaları ve boru hattı kuruluyor. Bu ay içinde tamamlanacak proje sayesinde hem su ve görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de koku sorunu bitecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki derelere yönelik temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Derelerdeki periyodik temizliklerin yanı sıra İzmir Körfezi’ne dökülen Manda Çayı’nda ise özel bir proje hayata geçiriliyor. Manda Çayı’nın İzmir Adalet Sarayı önünden geçerek denizle buluştuğu noktada kapsamlı bir iyileştirme projesi uygulanıyor. Geçmiş yıllarda Meles ve Arap derelerinde yapılan düzenlemelerin ardından Manda Çayı’nın da rehabilite edilmesiyle kent merkezinden Körfez’e kirlilik taşıyan derelerin sonuncusu da kontrol altına alınacak. Tarihi proje bu ay içinde tamamlanmış olacak.

80 yıllık çamur tabakası kaldırılıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kirlilik ve koku sorununu bitirecek çalışmaları incelemek üzere proje alanına giderek İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi aldı. Başkan Soyer, daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre adına büyük önem taşıyan proje için emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Soyer’e çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, Manda Çayı’nın ağzında biriken yüksekliği 7 metreye yaklaşan çamurdan numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz ettirildiğini, alt katmanlardan alınan çamurun en az 80 yıllık olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Manda Çayı’nda bir ilk
İzmir’de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı’da yüksek tempoda devam eden çalışmalarda, İZSU ekipleri gün doğumundan, güneş batana kadar kesintisiz mesai yapıyor. Tarih boyunca körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı’nda ilk kez bu kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım Şube Müdürü Onur Emrah Yıldız, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, koku sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Bölgedeki çalışmaların 60 personel, 26 kamyon ve 11 iş makinesi ile devam ettiğini vurgulayan Yıldız, “Hem görüntü hem de çevre sağlığı açısından çok önemli bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz” diye konuştu.

Pompalarla deniz suyu basılacak
Ağustos ayı içinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında, İZSU ekipleri ortalama 6-7 metre yüksekliğe ulaşmış çamuru çıkardıktan sonra zemine 200-400 kg ağırlıktaki taş bloklar döşüyor ve üzerini betonla kaplıyor. Yağışsız mevsimlerde dere yatağında biriken durgun suların neden olduğu kirlilik ve koku sorununun çözümü için Manda Çayı’nın körfezle buluştuğu noktadan itibaren sirkülasyon pompaları kuruluyor. 1 kilometrelik boru hattıyla denizden alınan temiz su dereye verilecek. Toplamda 13 bin metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, zeminden 60 bin metreküp çamur çıkarılarak, 5 bin 800 metrekarelik bir alana ise zemin betonu dökülecek. Bu çalışmalarla birlikte Körfez’e kirlilik ve çamur taşıyan kent merkezindeki derelerin en önemlisi kontrol altına alınmış olacak. Manda Çayı projesinin Körfez temizliğine önemli katkıları olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

İzmir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:23
İkindi
17:12
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.