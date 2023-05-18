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’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 22 şüpheli adliyede

18.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 38 kişiden 22’si adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 38 kişiden 22’si adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat destekli 500 personelin katılımı ile en büyük ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi.

Ekiplerin 5,5 ay süren takibinin ardından 55 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 38 zehir taciri yakalandı. Bu süre içerisinde 147 kilo uyuşturucu madde, 11 bin 560 adet sentetik hap, 2 bin 192 adet hap, 28 adet tabanca ve 48 adet mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş, 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şahıs, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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