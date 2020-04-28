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Koli koli iyilik

SAMSUN HABERLERİ  | 28.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona virüs pandemisi ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği (Covid-19) korona virüs salgını süresince işsiz kalan geçim derdine düşen yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda yardımında bulundu.

Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona virüs pandemisi ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.
Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği (Covid-19) korona virüs salgını süresince işsiz kalan geçim derdine düşen yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda yardımında bulundu. Daha önce il genelinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişinin hayatına anlam katan, Hayata Anlam Katanlar Derneği, Korona Virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yeniden kollarını sıvadı. Pandemi boyunca ihtiyaç sahiplerine yüzlerce koli dağıtan dernek, ayrıca kolilerle birlikte yüzlerce ücretsiz maske verdi.

"Yaraları hep birlikte saracağız"
Salgın süresince işsiz ve ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştıklarını ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye ve minik öğrenciye yardımda bulunduk. Bu pandemi süresinde de derneğimiz gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Başlayan Ramazan ayı ile birlikte her gün maddi durumu olmayan, evine bir ekmek almakta bile zorlanan onlarca başvuru alıyoruz. Dernek başkanı olarak, destek veren, gönüllü çalışan insanların hayatlarına anlam katmak için yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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