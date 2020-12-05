Kolluk kuvvetlerinin sıcak yüzü fotoğraf karelerine yansıdı

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ülkenin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yaparak suçlularla mücadele eden polis ve jandarma ekipleri, ihtiyaç duyulan her alanda insanların ve hayvanların yardımına koşarak devletin şefkat eli oluyor.

Toplumun huzur ve güvenliği için gece-gündüz çalışan kolluk kuvvetleri, sert yüzünü suçlulara gösterirken yardıma muhtaç olanların imdadına ise sıcak yüzüyle koşuyor. Yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan her an insanlar en yakınında onları buluyor.

Polis ve jandarmanın Türkiye'nin her noktasında görev yapan kadın-erkek on binlerce çalışanının insani yönünü ortaya çıkaran anlar, fotoğraf karelerine yansıyor.

Güvenlik güçleri, bazen çantasındaki kumanyayı çocuklarla paylaşıyor bazen de engelli vatandaşları sırtında taşıyor.

Engelli vatandaşlara hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yapan kolluk kuvvetleri, her fırsatta ziyaret edip onlara yalnız olmadıkları duygusunu yaşatıyor.

Kolluk kuvvetleri hayvanlara da sahip çıkarak özellikle soğuk kış günlerinde can dostlara sıcak yuva temin edip beslenmelerini sağlıyor.