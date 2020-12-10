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Kolunu tarım makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı

SİNOP HABERLERİ  | 10.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta tarlada çalışırken kolunu tohum serpme makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı.Olay, merkeze bağlı Kozcugaz köyü Sağıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sinop’ta tarlada çalışırken kolunu tohum serpme makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Kozcugaz köyü Sağıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan 60 yaşındaki Selami Daban tohum serpme makinesinin pervanesine bir anda kolunu kaptırdı. Yaşlı adamın kolu tohum serpme makinasının pervanesinde sıkıştı. Olay, yakınları tarafından jandarma, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaşlı adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı Selami Daban, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
İlk belirlemelere göre yaralı Selami Daban’ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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