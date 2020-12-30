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KOM ekipler yıl içinde 3 buçuk milyon liralık malzeme ele geçirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2020 16:57 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin listesini yayınladı.Verilen bilgilere göre, yıl içinde 175 operasyon yapılırken, 783 adres denetlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin listesini yayınladı.
Verilen bilgilere göre, yıl içinde 175 operasyon yapılırken, 783 adres denetlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 291 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslardan; 31 ton 844 litre kaçak akaryakıt, 6 ton 365 litre sahte/kaçak alkol, 2 ton 534 kilogram tütün, 1 milyon 800 bin makaron, 47 bin bandrol, 15 bin 694 paket sigara, 11 bin 830 adet tıbbi ilaç, 2 bin 133 alkol kiti, 59 silah, bin 479 fişek ve 10 adet gaz/el bombası ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendiriliyor.

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