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Komandolar, doğaya yem bıraktı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.12.2020 15:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da Jandarma komandolar yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bıraktı.7 gün 24 saat görevinin başında olan jandarma ekipleri huzur ve güven verirken, kısıtlamanın olduğu günlerde de sokak hayvanlarını beslerken, yaban hayvanlarını ihmal etmedi.

Elazığ’da Jandarma komandolar yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bıraktı.
7 gün 24 saat görevinin başında olan jandarma ekipleri huzur ve güven verirken, kısıtlamanın olduğu günlerde de sokak hayvanlarını beslerken, yaban hayvanlarını ihmal etmedi. Jandarma komandolar, bu defada kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için çalışma yaptı. Zorlu görevleri sırasında zor şartlara rağmen yanlarına torbalarla yem alan komandolar karlı kaplı belirli bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.
Komandoların benzer çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

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