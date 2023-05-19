YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Komandolar gösterileriyle nefesleri kesti

Komandolar gösterileriyle nefesleri kesti

19.05.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’ncü yılı ve gençlik haftası, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen programla dolu dolu kutlandı.

Kutlamaları kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandoları, sabah 08.30’da Eğirdir sokaklarını söyledikleri marşlarla adeta inletti. Dosta güven, düşmana korku salan kahraman komandolar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı kışlasından başlayarak, Eğirdir şehir merkezinde tempolu koşu yaparak marşlar söyledi.

Türk komandosunun göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandolarının “Yakın Dövüş” gösterisi koşunun ardından Eğirdir stadyumunda devam etti. Etkinliklere Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü ve Eğirdir Havacılık Spor Kulübü sporcuları Zafer Akıllı, Gökhan Bitiktaş ve Arif Bayrak’ın yamaç paraşütü gösterisi, Eğirdir’in öz evladı Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Fatma Gül Çevik’in halter gösterisi, Binicilik İl Temsilcisi Ümit Yener’in Atlı gösterisi ve Paramotor Süleyman Yalvaç’ın yamaç paraşütü gösterisi bayrama ayrı bir renk kattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Eğirdir Futbol Akademi Okulu’nun gösterisi, Taek-wando ve Kick Boks gösterilerinin ardından Türk komandosunun göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandolarının “Yakın Dövüş” Kick Boks gösterisi yaptılar. Marşlar eşliğinde sahaya gelen kahraman komandolar, izleyiciden büyük bir alkış aldı. Milli duyguların kabardığı bayram töreninde, komandolar gösterilerini tamamladıktan sonra ‘Komando Andı’ marşıyla tempolu koşu halinde sahadan ayrıldılar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi canlandıran “Yeniden Doğuş” isimli final gösterisi ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıIsparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Meteoroloji uyardı, Kars’ta sağanak yağmur bekleniyorMeteoroloji uyardı, Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor
Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldüEsnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:38
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:10
Yatsı
21:42

Isparta Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Pinar eczanesi
Merkez
Güldemir eczanesi
Merkez
Erol eczanesi
Gelendost
Ari eczanesi
Yalvac
Yaşam eczanesi
Sarkikaraagac
Cansoy eczanesi
Egirdir
Defne eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.