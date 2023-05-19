Komandolar gösterileriyle nefesleri kesti

Kutlamaları kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandoları, sabah 08.30’da Eğirdir sokaklarını söyledikleri marşlarla adeta inletti. Dosta güven, düşmana korku salan kahraman komandolar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı kışlasından başlayarak, Eğirdir şehir merkezinde tempolu koşu yaparak marşlar söyledi.

Türk komandosunun göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandolarının “Yakın Dövüş” gösterisi koşunun ardından Eğirdir stadyumunda devam etti. Etkinliklere Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü ve Eğirdir Havacılık Spor Kulübü sporcuları Zafer Akıllı, Gökhan Bitiktaş ve Arif Bayrak’ın yamaç paraşütü gösterisi, Eğirdir’in öz evladı Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Fatma Gül Çevik’in halter gösterisi, Binicilik İl Temsilcisi Ümit Yener’in Atlı gösterisi ve Paramotor Süleyman Yalvaç’ın yamaç paraşütü gösterisi bayrama ayrı bir renk kattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Eğirdir Futbol Akademi Okulu’nun gösterisi, Taek-wando ve Kick Boks gösterilerinin ardından Türk komandosunun göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandolarının “Yakın Dövüş” Kick Boks gösterisi yaptılar. Marşlar eşliğinde sahaya gelen kahraman komandolar, izleyiciden büyük bir alkış aldı. Milli duyguların kabardığı bayram töreninde, komandolar gösterilerini tamamladıktan sonra ‘Komando Andı’ marşıyla tempolu koşu halinde sahadan ayrıldılar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi canlandıran “Yeniden Doğuş” isimli final gösterisi ile sona erdi.

