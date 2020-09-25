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KOMEK Covid-19 önlemleri alınarak açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Covid-19 nedeniyle kapanan kurs merkezleri alınan önlemler doğrultusunda kapılarını yeniden kursiyerlere açtı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK)yeni eğitim dönemi Covit-19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda başladı.

Covid-19 nedeniyle kapanan kurs merkezleri alınan önlemler doğrultusunda kapılarını yeniden kursiyerlere açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK)yeni eğitim dönemi Covit-19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda başladı. Günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı kurs merkezleri yeniden kursiyerlerine kapılarını açtı. Virüse karşı her türlü tedbirin alınması, kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yeni eğitim dönemi KOMEK’in 12 ilçedeki 43 merkezinde ve 334 branşta eş zamanlı olarak başladı. Haziran ayında yapılan telafi eğitimlerinin ardından kursiyerler yaklaşık 3 aylık bir ara sonrasında KO-MEK Kurs Merkezlerine geldi. Ancak Pandemi dönemi olması nedeniyle kurs merkezlerine girişlerde halk sağlığı önceliği nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Bu kapsamda kurs merkezlerinin girişlerinde öncelikli olarak kursiyerlerin ateşi ölçülerek, HES (Hayat Eve Sığar Uygulaması) Kodu sorgulaması yapıldı. Maskesiz hiçbir kursiyerin kurs merkezlerine girişine izin verilmedi. Vatandaşların alınan tüm önlemlere uyduğu görüldü.
Tedbirler, kurs merkezlerinin içinde ve dersliklerde aynı kararlılıkla uygulandı. Kursiyerler ders boyunca maskelerini çıkarmadı. Teneffüs süreleri uzatılarak, kursiyerlerin bu zamanlarının çakışmamasına özen gösterildi. Klima kullanımına izin verilmeyen KO-MEK kurs merkezlerinde sınıflar sık sık havalandırıldı.Uzun bir aradan sonra yeniden KO-MEK kurslarına gelmeye başlayan kursiyerler korona virüse karşı alınan önlemlerden son derece memnun oldu. KO-MEK’in pandemi döneminde aldığı tüm önlemlerin kendi sağlıkları için olduğunu söyleyen kursiyerler, söz konusu hassasiyet için yetkililere teşekkür etti.
KO-MEK ailesinin bir ferdi olan dikiş kursiyeri Firdevs Şahin, eğitimlere başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. KO-MEK’e gelmekten ve derslere başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, “Kurslarımıza başlamak bizi çok mutlu etti. Virüse karşı çok güzel önlemler alınmış. Bizler de önlemlere, hijyen kurallarına uyuyoruz. Kursa girişte ateşlerimiz ölçülüyor, HES kodu sorgulaması yapılıyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması isteniyor. Tüm bunlara uyarsak, eğitimlerimize devam edebiliriz. Alınan tüm önlemler bizim için. KO-MEK’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Covit-19 salgınına karşı alınan önlemler eğitim süresi boyunca KO-MEK’te devam edecek. Temizlik, Maske, Mesafe (TMM) kuralları KO-MEK’in 12 ilçedeki 43 kurs merkezinde tavizsiz sürecek.
Halk Üniversitesi bu eğitim döneminde de sanat kurslarının yanı sıra özellikle istihdam branşlarına ağırlık verecek. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.

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