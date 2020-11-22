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KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu

KONYA HABERLERİ  | 22.11.2020 13:30 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) eğitim alan kursiyerler, gönüllülerle birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında susuzluk sıkıntısı yaşayan insanları suyla buluşturdu.KOMEK, yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle insanların yüzünü güldürüyor.

KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) eğitim alan kursiyerler, gönüllülerle birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında susuzluk sıkıntısı yaşayan insanları suyla buluşturdu.
KOMEK, yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle insanların yüzünü güldürüyor. 2019 yılında başlatılan su kuyusu çalışmaları kapsamında KOMEK Beyhekim Kazeruni Kur’an-ı Kerim sınıfı kursiyerleri, gönüllülerle birlikte 6. su kuyusunu Arakan’a açmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca Harmancık KOMEK Cenaze Hizmetleri kursiyerleri de ilk su kuyusunu yine Arakan’a açarak bölgede susuzluk çeken insanları suyla buluşturdu. Harmancık KOMEK Cenaze Hizmetleri kursiyerleri, daha fazla kuyunun açılması için vakit kaybetmeden çalışmalara başlarken, Gödene KOMEK kursiyerleri de yine Arakan’a su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı. KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi (Ali Gav) Kur’an-ı Kerim sınıfı kursiyerleri ve gönüllüler tarafından da 6 Temmuz 2020’de Myanmar sahil kıyısında bir su kuyusu daha açılmıştı.

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