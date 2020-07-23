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KOMEK kursiyerlerinden Bangladeş’e su kuyusu

KONYA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere giren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarındaki (KOMEK) kursiyerler, gönüllülerle birlikte Bangladeş’e su kuyuları açarak susuzluk sıkıntısı yaşayan insanları suyla buluşturuyor.KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi Ali Gav Medresesi kursiyerleri ve gönüllüler, Bagladeş’te susuzluk çeken insanları suyla buluşturmaya devam ediyor.

Yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere giren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarındaki (KOMEK) kursiyerler, gönüllülerle birlikte Bangladeş’e su kuyuları açarak susuzluk sıkıntısı yaşayan insanları suyla buluşturuyor.
KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi Ali Gav Medresesi kursiyerleri ve gönüllüler, Bagladeş’te susuzluk çeken insanları suyla buluşturmaya devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yardıma muhtaç insanların yüzünü güldüren KOMEK, 2019 yılında başlattığı su kuyusu çalışmalarını sürdürüyor. KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi Kur’an-ı Kerim sınıfı kursiyerleri ve gönüllüler tarafından yürütülen su kuyusu çalışmaları kapsamında ilk kuyunun açılışı 6 Temmuz 2020’de Bangladeş’in Myanmar sahil kıyısında yapıldı. İkinci kuyuyu 16 Temmuz 2020’de Bangladeş’in bir başka köyünde hizmete açan KOMEK Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi, üçüncü kuyunun açılması için planlama ve çalışmalarına devam ediyor.

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