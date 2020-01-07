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  4. KOMEK’ten engelli vatandaşlar için EKPSS kursu

KOMEK’ten engelli vatandaşlar için EKPSS kursu

KONYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için EKPSS kurs hizmeti veriliyor.Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü Kurs Merkezinde 2019 - 2020 Güz dönemini kapsayan EKPSS kurslarının, ortaöğretim ve ön lisans olmak üzere iki grup üzerinden hizmet verdiği belirtilerek, "Dersler, ortaöğretim grubunda Pazartesi-Salı, ön lisans grubunda ise Çarşamba-Perşembe günleri 09.00 - 16.00 saatleri arasında işleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için EKPSS kurs hizmeti veriliyor.
Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Bosna Hersek Sadrettin Kütükcü Kurs Merkezinde 2019 - 2020 Güz dönemini kapsayan EKPSS kurslarının, ortaöğretim ve ön lisans olmak üzere iki grup üzerinden hizmet verdiği belirtilerek, "Dersler, ortaöğretim grubunda Pazartesi-Salı, ön lisans grubunda ise Çarşamba-Perşembe günleri 09.00 - 16.00 saatleri arasında işleniyor. EKPSS programına ortopedik engeli olan, kronik hastalığı olan, duygusal ve davranış bozukluğu olan, dil ve konuşma güçlüğü olan kursiyerler katılabilirken; genel engel grubu dışında görme engelli ve işitme engelli vatandaşlardan da kayıt alınıyor. Bu dönem ilk kez açılan EKPSS kursunda ortaöğretim dersleri 3 Şubat, ön lisans dersleri 23 Ocak’a kadar devam ederken, bahar döneminde 2 grup için tekrar öğrenci alımı gerçekleştirecek. Bahar dönemi için işitme engellilere ayrı sınıf planlanırken, online kayıtlar 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi 241 37 07 numaralı telefondan alınabiliyor" denildi.
Nisan ayındaki EKPSS sınavına girmek için derslere katılan öğrenciler, kursun kendileri için çok faydalı geçtiğini ve devamının gelmesini istediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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