YURTHABER
  4. KOMEK’ten “Mutlu Şehir Kocaeli” resim yarışması

KOMEK’ten “Mutlu Şehir Kocaeli” resim yarışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile resim yarışması düzenleyecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her yıl resim branşı kursiyerleri arasında düzenlediği resim yarışmasını, bu yıl “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile resim yarışması düzenleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her yıl resim branşı kursiyerleri arasında düzenlediği resim yarışmasını, bu yıl “Mutlu Şehir Kocaeli” teması ile gerçekleştirecek. Yarışmanın başvurusu süresi başladı. Yarışmaya katılmak isteyen Resim branşı kursiyerleri başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 27 Nisan 2020 olarak belirlendi. Eserler 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edilecek. Eserleri değerlendirecek olan seçici kurul ise 7 Mayıs 2020 Perşembe günü toplanarak dereceye giren resimleri belirleyecek. Yine aynı gün sonuçlar açıklanacak.
Yarışmada yağlı boya tekniği kullanılabilecek. Kursiyerler belirtilen teknikte, istedikleri ebattaki eserlerle yarışmaya dahil olabilecek. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, 2019-2020 eğitim- öğretim yılında KO-MEK resim kursunda eğitim alan kursiyerler katılamayacak. Jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk dört resim KO-MEK genel sergisinde sergilenebilecek. Katılımcılar anlatım biçiminde ve resim boyutunda özgür olacak.
Yarışma, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da para ödüllü olacak. Yarışmada dereceye giren ilk dört esere 2 bin TL para ödülü verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladıİzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı
Büyükşehir’den Türk Halk Müziği konseriBüyükşehir’den Türk Halk Müziği konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:16
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Duru Eczanesi
Darica
Ülker Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Kartepe
Elif Eczanesi
Derince
Ege Eczanesi
Izmit
Deniz Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.