Kompen, Peru'da ürünlerini ve çalışmalarını sergiledi

İSTANBUL (AA) - Kompen, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen IX. Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Sergisi Expodeco 2022'de ürünlerini ve çalışmalarını sergiledi.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, Güney Amerika bölgesine ihracatta son yıllarda oldukça mesafe alan Kompen PVC, Ekvador, Şili ve Bolivya'nın ardından Peru'da da boy göstermeye başladı.

Bugüne kadar 50 ülkeye ihracat yapan Kompen'in Peru distribütörü Euroven Pvc, Lima'da düzenlenen Expodeco 2022'de vitrine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kompen PVC Peru Distribütörü İbrahim Gökdemir, ürün kalitelerinin ülkede büyük beğeni topladığını belirterek, Peru'da başarılı işlere imza atmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir de sürekli ve istikrarlı büyümek için ihracatın son derece önemli olduğunu belirterek, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına temel etken olan ihracatla şirketin de büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Bu anlamda ürünlerini çeşitlendirerek yeni pazarlar için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Küçükşehir, "Ülkemizdeki talep daralmasını pazarı çeşitlendirerek bertaraf etmeye çalışıyoruz. 2023'te daha büyük hedeflere ulaşmanın yolu da kaliteli ürünlerle, yeni pazarlara açılmaktan geçiyor.

Kovid-19 ve fiyat istikrarsızlığına rağmen sektörde söz sahibi olmaya devam ediyorsak ve her yıl ülkemizin en büyük 1.000 şirketi arasında yer alıyorsak şüphesiz burada ihracatın rolü büyüktür." yorumunu yaptı.

