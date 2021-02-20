YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

20.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ile Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ı ağırladı.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Salih Barış ile birlikte kütüphaneyi gezerek bilgi verdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ile Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ı ağırladı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Salih Barış ile birlikte kütüphaneyi gezerek bilgi verdi. Kalbinin bir yarısının Yıldırımlılar diğer yarısının ise Balkan topraklarında yaşayan soydaşlar için attığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Farklı bir ülkenin sınırları içerisinde yer alabilir, aramızda mesafeler olabilir. Ancak bunlar bizi birbirimizden uzaklaştıramaz, bizim gönlümüz bir, tarihimiz bir, geleceğimiz bir. Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Siz orada huzurlu olduğunuz sürece biz burada rahat olabiliriz. Dolayısıyla sizin oralarda olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda desteğimiz de hep sizlerle olacak. Ben de 2019 yılında göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Gümülcine’ye ve Cebel’e gerçekleştirdim. Keşke bu salgın süreci daha kolay aşabildiğimiz bir durum olsaydı da ilişkilerimizi daha sık ve güçlü oluşturabilseydik. Ama inşallah bundan sonraki süreçte daha güçlü ilişkiler kurmaya, sürdürmeye devam edeceğiz. Oradaki soydaşlarımızın başarısı bizim yüz akımız. Sizlerin oradaki başarınız için burada ne yapmamız gerekiyorsa fazlası ile yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü biz oradaki soydaşlarımızı birbirimizden ayrı görmüyoruz. Dini birlikteliğimiz, soy birlikteliğimiz, kültür birlikteliğimiz bizim için önemli. Bunlar bizi bir tutan, iri tutan, diri tutan şeyler” diye konuştu.
Bulgaristan’dan Karagözler ve Kızılağaç Belediyesi olarak Yıldırım’da yaşayan soydaşları ziyaret etmek için geldiklerini belirten Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman da, “Bu vesileyle yakın bir zamanda hayata geçirdiğiniz Uyumayan Kütüphane’yi de ziyaret ederek hayırlı olsun demek istedik. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyor, sizleri örnek alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da sizleri Bulgaristan’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Malum 4 Nisan’da bizlerin de seçimleri var. Bizler de zor şartlarda, elimizi taşın altına koyarak bölgemiz için hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’a çeşitli hediyeler takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

Can dostlar için kış öğünü

Can dostlar için kış öğünü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.