Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman ile Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ı ağırladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Salih Barış ile birlikte kütüphaneyi gezerek bilgi verdi. Kalbinin bir yarısının Yıldırımlılar diğer yarısının ise Balkan topraklarında yaşayan soydaşlar için attığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Farklı bir ülkenin sınırları içerisinde yer alabilir, aramızda mesafeler olabilir. Ancak bunlar bizi birbirimizden uzaklaştıramaz, bizim gönlümüz bir, tarihimiz bir, geleceğimiz bir. Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Siz orada huzurlu olduğunuz sürece biz burada rahat olabiliriz. Dolayısıyla sizin oralarda olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda desteğimiz de hep sizlerle olacak. Ben de 2019 yılında göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Gümülcine’ye ve Cebel’e gerçekleştirdim. Keşke bu salgın süreci daha kolay aşabildiğimiz bir durum olsaydı da ilişkilerimizi daha sık ve güçlü oluşturabilseydik. Ama inşallah bundan sonraki süreçte daha güçlü ilişkiler kurmaya, sürdürmeye devam edeceğiz. Oradaki soydaşlarımızın başarısı bizim yüz akımız. Sizlerin oradaki başarınız için burada ne yapmamız gerekiyorsa fazlası ile yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü biz oradaki soydaşlarımızı birbirimizden ayrı görmüyoruz. Dini birlikteliğimiz, soy birlikteliğimiz, kültür birlikteliğimiz bizim için önemli. Bunlar bizi bir tutan, iri tutan, diri tutan şeyler” diye konuştu.

Bulgaristan’dan Karagözler ve Kızılağaç Belediyesi olarak Yıldırım’da yaşayan soydaşları ziyaret etmek için geldiklerini belirten Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman da, “Bu vesileyle yakın bir zamanda hayata geçirdiğiniz Uyumayan Kütüphane’yi de ziyaret ederek hayırlı olsun demek istedik. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyor, sizleri örnek alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da sizleri Bulgaristan’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Malum 4 Nisan’da bizlerin de seçimleri var. Bizler de zor şartlarda, elimizi taşın altına koyarak bölgemiz için hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’a çeşitli hediyeler takdim etti.



PARTNER Dedikodular doğru çıktı