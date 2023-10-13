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Komşular arasında demir çubuklu kavga: 1’i kadın 2 yaralı, 5 gözaltı

13.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan demir çubuklu kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralanırken 5 kişi ise gözaltına alındı.

Komşular arasında demir çubuklu kavga: 1’i kadın 2 yaralı, 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman Merkez Yeni Mahalle yakınlarında bulunan K-15 Konteyner kentte kalan iki komşu arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubukların kullanıldığı kavgada Fatma G., ile Ali G., yaralandı. Demir çubuk darbeleriyle yaralanan Ali G., ile darp neticesinde yaralanan Fatma G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kavgaya karıştığı belirtilen 5 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Çevik, konuyla ilgili bilgiler aldı. Öte yandan polis ekipleri meydana gelen olay sonrası olası çıkabilecek olaylara karşı konteyner kentte hem devriye hem de sabit bekleme görevi aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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