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Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.04.2020 18:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, iki grup arasında gürültü çıkarma meselesi yüzünden kavga sonucu 4 kişi birbirinden şikayetçi oldu.Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Turgut Sokakta yaşandı.

Eskişehir’de, iki grup arasında gürültü çıkarma meselesi yüzünden kavga sonucu 4 kişi birbirinden şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Turgut Sokakta yaşandı. Dün saat 23.00 sıralarında E.K. (23), V.K. (27), M.H.K. (23) ve A.K. (48) isimli komşular arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle, iki grup birbirine girdi. 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, tarafları alarak Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Öte yandan polis olaya karışan şahıslar hakkında yapılan şikayet üzerine hakaret ve tehditten işlem başlattı.

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Odunpazari
Evrim Eczanesi
Odunpazari
Işık Eczanesi
Tepebasi
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Taşkın Eczanesi
Odunpazari
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