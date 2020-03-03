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Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te komşusunun evine girerek onu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi’nde geçen Pazar günü bir ikamette altınların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Gaziantep’te komşusunun evine girerek onu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi’nde geçen Pazar günü bir ikamette altınların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ev sahibinin ifadesine başvuran polis, şüphelinin A.N.’nin üst kat komşusu H.S. olduğunu belirledi. H.S. olayın ardından 2 gün sonra yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bileziği ve altın yüzüğü çalınan A.N.’nin polise verdiği ifadesinde, “Ben olay anında yatak odamda uyuyordum. Şüpheli şahıs evime bir şekilde girip yatak odasında beni uyuduğum anda cep telefonuyla görüntüye alıyordu. Kendisine burada ne işin var, diye sordum, yanlışlıkla girdiğini söyledi. Bu şahıs beni taciz etti. Benim uyandığımı görünce evimden ayrıldı. O şahıs evimden ayrıldıktan sonra evimi kontrol ettim ve bileziğim ile altın yüzüğümün yerinde olmadığını gördüm. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım” dedi.

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