Komşusunun evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te komşusunun evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşayan A.N, Şahinbey Polis Merkezine giderek, uyuduğu sırada üst komşusu H.S'nin evine girdiğini, önce fotoğraflarını çekip taciz ettiğini, ardından bileziğini ve altın yüzüğünü çaldığını iddia etti.

A.N'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.S'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

