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Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından Yeni Servis Kuyusu önünde düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldi.

İşçiler burada, "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart açtı.

Programda, şehit düşen askerler ile iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden işçiler, daha sonra maden ocağına indi.

Öte yandan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Mehmetçiğe destek programına katıldı.

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