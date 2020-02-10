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Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

OSMANİYE HABERLERİ  | 10.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Şen’i (78), Osmaniye’de bulunan oğlu Mustafa Şen saat 11.00 sıralarında telefonla aradı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Şen’i (78), Osmaniye’de bulunan oğlu Mustafa Şen saat 11.00 sıralarında telefonla aradı. Babasına ulaşamayan Mustafa Şen daha sonra kardeşi Tuncay’ı arayarak babasına ulaşamadığını söyledi ve evi bir kontrol etmesini istedi. Tuncay Şen, yengesiyle birlikte eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca pencerenin camını kırarak içeriye girdi. Evde babası ve babasının dini nikahlı eşi Gülseren Kelle’yi baygın şekilde bulan Tuncay Şen, hemen 112‘yi aradı. Olay yerine gelen 112 acil servisi ekibi yaptıkları ilk incelemede Mustafa Şen’in kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki Gülseren Kelle ise Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülseren Kelle canlandırma odasında yapılan müdahaleye cevap vererek hayata tekrar döndü.
Soba zehirlenmesinden hayatını kaybeden Mustafa Şen’in cenazesi savcılığın evde yaptığı incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Resmi ve dini nikahlı olmak üzere iki eşi bulunan 12 çocuklu 78 yaşındaki Mustafa Şen’in resmi nikahlı eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği, kendisinin ise 4 yıldan bu yana yatalak olduğu kaydedildi.

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Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Kadirli
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Kadirli
Dilşad Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
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