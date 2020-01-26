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KOMÜT Başkanı Bulut: "Deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır"

KONYA HABERLERİ  | 26.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, Elazığ depreminde deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen yapıların neredeyse hiç hasar görmediğini belirterek, kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.KOMÜT Başkanı Adem Bulut yaptığı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen depremin acısının tüm Türkiye’de hissedildiğini kaydetti.

KOMÜT Başkanı Bulut: "Deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır"

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, Elazığ depreminde deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen yapıların neredeyse hiç hasar görmediğini belirterek, kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
KOMÜT Başkanı Adem Bulut yaptığı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen depremin acısının tüm Türkiye’de hissedildiğini kaydetti. Yaşanan şiddetli depremin ülkemizin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden olduğunu ifade eden Bulut, hasar gören binalara bakıldığında ağırlıklı olarak yapı kalitesi düşük, eski ve yığma tekniğiyle yapılmış binalar olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşümün önemine değinen Bulut, "Türkiye’de son yıllarda alınan önlemler, inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve konut üreticilerinin daha bilinçli hareket etmesi sayesinde özellikle deprem konusunda çok daha dayanıklı konutlar üretilmiştir. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan konutların depremde neredeyse hiç hasar görmemiş olması, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır" dedi.
KOMÜT olarak depremin yaralarının sarılması için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını aktaran Adem Bulut, "Depremin ilk dakikalarından itibaren gerek arama kurtarma gerekse halkın sağlık ve barınma ihtiyacı konusunda devletimiz son derece hızlı ve koordinasyonu yüksek bir şekilde gerekli müdahaleleri yapmıştır. KOMÜT olarak gerek yaraların taze olduğu bu dönemde gerekse sonrasında yapılacak çalışmalarda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Depremde can kaybının daha da artmaması temennisiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı kardeşlerimize de Allah’tan acil şifa temenni ederiz" şeklinde görüş bildirdi.

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